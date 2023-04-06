مراسل العالم: إغلاق المجال الجوي في شمال فلسطين المحتلة بما في ذلك حيفا ومستوطنة روش بينا ومجدو

قناة العالم
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٢٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
قناة كان الإسرائيلية: الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية
مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي يزعم اطلاق مئة صاروخ
الإعلام العبري يعلن عن إصابة 3 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من لبنان على شمال فلسطين المحتلة
مراسل العالم: لم يصدر اي بيان يتبنى اطلاق الصواريخ
رئيس بلدية نهاريا شمالي إسرائيل يقرر فتح الملاجئ العامة
إصابة مستوطنين شمال فلسطين برشقات صاروخية من لبنان
قناة كان الإسرائيلية: الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية
وسائل إعلام إسرائيلية: جريح في الجليل جراء سقوط صاروخ قرب سيارة
مصادر فلسطينية: حرائق متتالية في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة نتيجة الصواريخ التي اطلقت من لبنان
مراسل العالم: إغلاق المجال الجوي في شمال فلسطين المحتلة بما في ذلك حيفا ومستوطنة روش بينا ومجدو
مراسل العالم: إغلاق المجال الجوي في شمال فلسطين المحتلة بما في ذلك حيفا ومستوطنة روش بينا ومجدو
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
السعودية
قرار اوبك "بلاس" وتجاوز المصالح الامريكية
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: تدنيس الأقصى.. من يردع الاعتداءات الإسرائيلية؟
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢
انقلاب الصورة
الإنقسام الاسرائيلي علی حاله ولا ضوء في أخر النفق
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٣
انقلاب الصورة
تعليق الخطة القضائية لم يحل أزمة الانقسام الاسرائيلية
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨
أوروبا
روسيا وتحذير أوروبا من توسع النيتو الى حدودها
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨
خاص بالعالم- مراسلون
اجتماع موسكو.. خطوة على طريق العلاقات السورية التركية وترامب في قفص الاتهام
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
لحظة بلحطة... الإراضي المحتلة تحت نيران المقاومة...إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان +فيديو
إصابة مستوطنين شمال فلسطين برشقات صاروخية من لبنان
الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق
قيس سعيد يرد على من قالوا إنه مات
زيارة رئيسة تايوان لأميركا تمعق الشرخ الأميركي الصيني + فيديو
عبداللهيان: أجريت محادثات ايجابية مع وزير الخارجية السعودي
مقالات و تحليلات
كيف تناغمت خطوة اوبك بلاس بخفض انتاجها مع الخطوة الروسية؟
إقتحامات قوات الإحتلال للمسجد الأقصى.. ما أسباب كل هذا التمادي؟
كيف يُقرأ موقف روسيا توسع الناتو على حدودها؟
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
الاقتصاد العالمي بعد اللقاء الروسي الصيني سنة 2023 ؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.