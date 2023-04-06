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مصادر فلسطينية: حرائق متتالية في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة نتيجة الصواريخ التي اطلقت من لبنان

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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