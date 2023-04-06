لحظة بلحظة... الإراضي المحتلة تحت نيران المقاومة...إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان +فيديو

العالم-لبنان

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان، فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 100 صاروخ من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي فلسطين المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت عدداً من الصواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان المناطق الحدودية الدخول إلى الملاجئ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني، إن قصفا إسرائيليا طال أطرافا من بلدة القليلة قرب مدينة صور. بينما أعلن "التلفزيون العربي" أن الصواريخ أطلقت من أكثر من منطقة في جنوب لبنان منها العزية والقليلة والحنية.

هذا وتداولت صفحات إخبارية فيديو للحظة إعتراض القبة الحديدية لصاروخ أُطلق من داخل الأراضي اللبنانية.

واليكم أحدث التطورات في الاراضي المحتلة بعد هذا الهجوم لحظة بلحظة..

*الجيش اللبناني يبدأ تحقيقاً مع قوات اليونيفيل لتحديد مكان انطلاق الصواريخ التي أُطلقت باتجاه الجليل المحتل

*مراسل العالم: حالة طبيعية تسود الشارع اللبناني بفضل المعادلة التي فرضتها المقاومة على الإحتلال

*وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل تواجه صواريخ من الجنوب والشمال وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة

*فرق الإسعاف الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي

*نتنياهو يدعو لانعقاد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية

*مصدر عسكري إسرائيلي: لم يجر الرد على مصدر إطلاق النار بعد

* السلطات المحلية الإسرائيلية تقرر فتح الملاجئ في جميع البلدات المتاخمة للحدود مع #لبنان

إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل أمام حركة الطيران المدني

*وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق ما بين 25 إلى 30 صاروخا من #لبنان حتى الآن

*هيئة البث الإسرائيلية: معظم الصواريخ التي أطلقت من #لبنان من طرازي كاتيوشا وغراد