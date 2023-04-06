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أ ف ب: الرئيسان الفرنسي والصيني يدعوان إلى مفاوضات سلام "بأسرع وقت ممكن" حول أوكرانيا ويعارضان اللجوء للسلاح النووي

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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