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وسائل إعلام صهيونية: الهجوم الصاروخي لهذا الیوم لم نشهد له مثيلاً

وسائل إعلام صهيونية: الهجوم الصاروخي لهذا الیوم لم نشهد له مثيلاً
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "كان" الصهيونية ان "الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

العالم-فلسطين

ودوت صافرات الإنذار، اليوم الخميس 6-4-2023، في مناطق واسعة من الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة، جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.

وقالت قناة 12 العبرية من ناحيتها: "تم تفعيل صفارات الإنذار 37 مرة في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح. من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جيش الاحتلال الصهيوني، أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخاً على الأقل اطلاق من الأراضي اللبنانية.

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