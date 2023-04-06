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قصف فلسطيني من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة..الرسالة وصلت لمن يهمه الامر

قصف فلسطيني من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة..الرسالة وصلت لمن يهمه الامر
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

ان ما جرى اليوم من اطلاق صواريخ فلسطينية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة يدلل بشكل واضح على قدرة المقاومة في امساكها بزمام المشهد العسكري سيما وان ما حصل هوى الاقوى من حيث حجم الصواريخ التي تطلق باتجاه الاحتلال منذ العام الفين وستة.

العالم-كشكول

وياتي هذا الرد بمثابة الرسالة الواضحة للداخل الاسرائيلي على تماديه في الاعتداء على القدس والمسجد الاقصى والذي لن يمر دون عقاب وبرايي ان جرعة الخوف التي تلقاها الاحتلال عبر الصواريخ الفلسطينية تاتي على قاعدة اقطع راس الهرة قبل ليلة الدخلة ما يعني ان المقاومة الفلسطسنية في يدها المبادرة وتحتقظ بمروحة واسعة من بنك الاهداف.

فيما الاحتلال مربك ويعيش حالا من الارباك والتخبط وهو يترقب ويخفي ما يخفيه من اي رد فعل على ما حصل ما يفتح المشهد على كل الاحتمالات .. هذا في التحليل !

اما في الواقع فان ما جرى من تطور عسكري قد يكشف عنه النقاب بعد حين وتكون الرسالة قد وصلت الى من يهمه الامر .

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قصف فلسطيني من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة..الرسالة وصلت لمن يهمه الامر

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