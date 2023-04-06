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منظمة التعاون الإسلامي تعقد السبت المقبل اجتماعا استثنائيا في جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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