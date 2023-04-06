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الخارجية الأمريكية تندد بالرد الصاروخي من لبنان وغزة على اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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