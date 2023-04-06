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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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