الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد صفي الدين: استهداف مقدساتنا سيلهب المنطقة بأكملها

السيد صفي الدين: استهداف مقدساتنا سيلهب المنطقة بأكملها
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أنّه "إذا كان الصهاينة يعتقدون أنّ بإمكانهم أن يدنسوا المسجد الأقصى عليهم أن يعرفوا أنّ السعي لتحقيق أهدافهم باستهداف المقدسات أو استهداف المسجد الأقصى لهدمه أو إحراقه أو النيل من كل مقدساتنا، فإنه سوف يلهب المنطقة بأكملها".

العالم - لبنان

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، أضاف السيد هاشم صفي الدين :"القدس ليست وحيدة، والمقدسات ليست وحيدة في فلسطين، إنّ خلف هذه المقدسات مئات الملايين من المسلمين الذين يكونون دائمًا على أتم الجهوزية لبذل الدم من أجل الأقصى".

وتابع "الموقف اليوم هو أن كل من سار بركب التطبيع والمهادنة وبركب الخداعة والكذب على أمتنا الإسلامية والعربية، على هؤلاء أن يعيدوا النظر في سياساتهم".

وفيما اعتبر سماحته أنّ "الشعوب ستلفظ المطبعين لأن الشعوب الإسلامية والعربية مع الأقصى ومع القدس"، لفت إلى أنّ هؤلاء الذين أعطوا بعض الطمأنينة للصهاينة مما شجعهم لأن يتجرأوا على المسجد الأقصى وعلى المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، عليهم أن يعرفوا أن من يعطي بعض الطمأنينة للعدو في عدوانه هو شريكه في هذا العدوان ويتحمل المسؤولية وسيُحاسب بين يدي الله عز وجل".

وختم سماحته: "عسى أن تكون هذه الأحداث فرصة ومناسبة لإعادة التأكيد على الخيار المقاوم الذي تحتاجه أمتنا، نحتاجه في فلسطين ونحتاجه في لبنان، ونحتاجه في كل مواقع المواجهة مع الأعداء من أجل أن تبقى أمتنا الأمة القوية والمقتدرة والصابرة والتي تصنع مستقبلها بنفسها".

روابط ذات صلة

صواريخ من لبنان على المستوطنات رسائل الى الاحتلال... عودة العلاقات الايرانية السعودية المنطقة والواقع الجديد

الخارجية اللبنانية: نحذر من نيات إسرائيل التصعيدية

قصف فلسطيني من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة..الرسالة وصلت لمن يهمه الامر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنظروا له إنه يحترق.. حال الاحتلال بعد الصواريخ اللبنانية + فيديو

الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني

دعوات للمشاركة في حملة الفجر العظيم لإسناد المرابطين بالأقصى

السيد صفي الدين: استهداف مقدساتنا سيلهب المنطقة بأكملها

العميد شريف: الصهاينة لن يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم بارتكاب الجرائم بالأقصى

ليبرمان عن إطلاق الصواريخ: نتنياهو جرّ "إسرائيل" إلى الانهيار والعزلة