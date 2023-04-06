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ليبرمان عن إطلاق الصواريخ: نتنياهو جرّ "إسرائيل" إلى الانهيار والعزلة

ليبرمان عن إطلاق الصواريخ: نتنياهو جرّ
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

علّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على إطلاق الصواريخ من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، وهاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العالم - الاحتلال

وقال ليبرمان : نتنياهو جرّ "إسرائيل" إلى الانهيار والعزلة.

وأعلنت مصادر إعلامية صهيونية عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة الفلسطينية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار.

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ليبرمان عن إطلاق الصواريخ: نتنياهو جرّ "إسرائيل" إلى الانهيار والعزلة