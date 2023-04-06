نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن عدوانهم

العالم-الاحتلال

وأفاد بان "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمنا باهظا وأن النقاش الداخلي لن يمنعهم من شل أعدائهم وتوجيه ضربات قاسية لهم"، مشددا على أن "ما يجري في إسرائيل لن يمنعهم من العمل في أي مكان وفي أي وقت".

وأضاف: "سنستهدف كل من يحاول إشعال الأوضاع في جبل الهيكل".

وصرح نتنياهو بأن "إسرائيل "ليس لديها رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح في كلمة له "ندعو لتهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد من يستخدم العنف".

وأصدر وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت، تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.

وأفادت هيئة البث الصهيونية بأن غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد على إطلاق النار من لبنان لعرضها على مجلس الوزراء.

وبحسب القناة 12 الصهيونية فإن "الكابينت" لديه تفكير بتوجيه ضربة باتجاه غزة ولبنان بشكل متزامن، مبينة أن المستوى السياسي والمنظومة الأمنية يفكران في رد قاس ضد قطاع غزة.