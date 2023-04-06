الاحتلال يقصف قطاع غزة ومواقع للمقاومة

العالم-الاحتلال

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة.

حيث قصفت طائرات الاحتلال موقع للمقاومة جنوب مدينة غزة ، في وقت قالت القناة 13 الصهيونية إن الجيش بدأ شن غارات على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة الآن.

كما وقصفت طائرات الاحتلال، مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة، لم يبلغ عن أية إصابات في كلا القصفين.



وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.