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الاحتلال يقصف قطاع غزة ومواقع للمقاومة

الاحتلال يقصف قطاع غزة ومواقع للمقاومة
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن جيش الاحتلال شن غارات جوية على أهداف ومواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وذلك تنفيذا للتهديدات التي أطلقها المسؤولين الصهاينة خلال الساعات القليلة الماضية.

العالم-الاحتلال

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة.

حيث قصفت طائرات الاحتلال موقع للمقاومة جنوب مدينة غزة ، في وقت قالت القناة 13 الصهيونية إن الجيش بدأ شن غارات على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة الآن.

كما وقصفت طائرات الاحتلال، مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة، لم يبلغ عن أية إصابات في كلا القصفين.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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