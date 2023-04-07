فيديو.. مسيرة حاشدة في ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد أداء صلاة الفجر

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام، أن عشرات الآلاف من المصلين وفور انتهاء صلاة فجر الجمعة الثالثة في رمضان، احتشدوا في باحات الأقصى ورددوا الهتافات الوطنية.

وأكد المحتشدون استعدادهم لفداء القدس والمسجد الأقصى بأرواحهم وتعهدوا بإفشال مخططات الاحتلال وقطعان المستوطنين لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني وفرض وقائع جديدة في المسجد.

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ودوت حناجر المحتشدين “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، كما دوت هتافات التكبير.

وهتف المحتشدون تحية للمقاومة وفي طليعتها كتائب القسام، مرددين “تحية للكتائب عز الدين”، ووجهوا التحية لقائدها محمد الضيف.

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