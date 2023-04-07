اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى المبارك + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين في المسجد الأقصى المبارك .

وأظهر فيديو اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على الشبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وضربهم بشكل مبرح.

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واعتدت قوات الاحتلال الصهيوني -فجر اليوم الجمعة- على المصلين قرب باب حطة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب حطة، وحاولت عرقلة دخولهم للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

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وأمس دعت حملة الفجر العظيم، للمشاركة الحاشدة في صلاة فجر الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين وقمعهم بالمصلى القبلي، وتدنيس المستوطنين للمسجد ومحاولتهم ذبح القرابين في عيد الفصح.

وأكدت الحملة في تصريح صحفي على أهمية الحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم، إسناداً للمرابطين في المسجد الأقصى، وردًّا على دعوات المستوطنين لاقتحامه وذبح "القرابين".

ويشهد المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان اعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال بلغت ذروتها بعد تراويح الثلاثاء الماضي، باقتحام تلك القوات المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت داخل المصلى القبلي قبل اقتحامه وقمع مئات المعتكفين واعتقال أكثر من 440 منهم ، وتكرر الاعتداء عدة مرات في اليومين التاليين.