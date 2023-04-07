التصعيد الإسرائيلي ورد المقاومة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر إن الخيارات أمام المقاومة مفتوحة عندما يرتكب الاحتلال الاسرائيلي جرائم في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني مترابط وإن رد المقاومة جاء على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة والاقصى والضفة الغربية بشكل عام.

وبشأن اطلاق الصواريخ من لبنان قال العميد الدكتور هشام جابر إن الكيان الاسرائيلي كان يريد العدوان على لبنان منذ 2006 لأنه يريد القضاء على تنامي قدرات المقاومة والآن لا يجرأ لأن المقاومة باتت قوية جدا.

وأشار الى أن الكيان بالرغم من القدرات العسكرية الهائلة لكنه يعيش هاجس فتح أي جبهة عسكرية ضد المقاومة في جنوب لبنان لأنه يخشى تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي توعد بتدمير الكيان بشكل كامل.

من جهته قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى يشكل تطورا خطيرا وتصعيدا خطيرا من قبل الاحتلال الصهيوني ويشكل حربا دينية في المنطقة.

وأضاف انه من الطبيعي أن يغضب المسلمون والمقاومون لان الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر وهو يستهدف التقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولا الى هدم المسجد الاقصى وفرض السيادة الصهيونية عليه. مؤكدا ان المقاومة تقول للاحتلال الصهيوني انها لن تسمح بتمرير جرائمه بحق الفلسطينيين والاقصى وإن المقاومة ليست بمنأى عن ما يحدث في المسجد الاقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

العميد الدكتور هشام جابر – خبير عسكري وإستراتيجي

إسماعيل رضوان – قيادي في حركة حماس

د. عدنان الأفندي – مختص بالشؤون الإسرائيلية