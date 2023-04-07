ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي يزور بكين حاليا، مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه، تباحثا خلاله حول الاعتداء للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى.

واكد امير عبداللهيان على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء للبحث في العدوان الصهيوني الأخير على المسجد الأقصى ، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون في عقد هذا الاجتماع.

وأشار إلى المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم الخميس بين الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي ، ونظيره الاندونيسي ، وأبلغ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالخطط الأخرى التي تخطط لها جمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد.

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ، قد دعا في اتصال هاتفي مع نظيره الإندونيسي ، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي واتخاذ قرار مشترك للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

من جانبه ادان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين إبراهيم طه" ، وفقا لارنا، في الاتصال الهجوم الأخير للصهاينة على المسجد الأقصى المبارك ، معلنا عقد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة على مستوى اللجنة التنفيذية يوم الأحد القادم للبحث في العدوان الصهيوني الاخير على المسجد الاقصى.