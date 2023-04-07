الإحتلال يعزز القوات البرية النظامية حول غزة خوفا من رد المقاومة

العالم - الإحتلال

وفي السياق، أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات آخرى.

وطالب الجيش الإسرائيلي، سكان مستوطنات غلاف غزة، بالبقاء قرب الملاجئ، والأماكن المحصنة، حتى إشعار آخر.

وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما قصف ثلاثة أهداف في مدينة صور اللبنانية.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخا على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين الفلسطينيين عند باب حطة، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.