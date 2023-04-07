تسريب وثائق سرية للبنتاغون حول أوكرانيا + صور

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقد ظهرت تلك المواد فيما نشرته "نيويورك تايمز" دون أن يكون هناك تأكيد على أن تلك الوثائق أصلية، حيث تتحدث عن عدد القوات الأوكرانية، وإمدادها بالمعدات العسكرية، وما تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم اعتبارا من 1 مارس، فيما تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا فقدت بالفعل 71.5 ألف جندي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتحتوي الوثائق على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن 9 منها قد تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء "الناتو" الآخرين.

كما تفترض المواد السرية أنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل، وتشير الوثائق إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.