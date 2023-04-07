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حماس تبارك عملية الأغوار وتحذر الاحتلال من استمرار عدوانه

حماس تبارك عملية الأغوار وتحذر الاحتلال من استمرار عدوانه
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية الأغوار البطولية، وحذرت الاحتلال من استمرار عدوانه على شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت حماس في بيانٍ لها: نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي نُفّذت صباح اليوم قرب “مستوطنة الحمرة” بالأغوار المحتلة، مشددة على أنها ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرّة بحق المسجد الأقصى وعدوانه الهمجي على لبنان وغزّة الصامدة.

وحذّرت حركة حماس الاحتلال من مغبّة الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى، فشعبنا موحّدٌ سيواصل الدفاع عن نفسه وأقصاه الذي سيبقى إسلامياً خالصاً ولا مكان للاحتلال فيه ولا سيادة.

وقتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية فدائية بإطلاق النار استهدفت سيارتهم في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وانسحب منفذو العملية بسلام، في حين شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وبمساندة الطائرات المروحية، في عمليات تفتيش بحثاً عن المنفذين.

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