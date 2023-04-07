السيد رئيسي: على مسلمي العالم أن يظهروا في يوم القدس وقوفهم ضد الاحتلال والظالمين

العالم - ايران

واشاؤ آية الله رئيسي مساء الخميس في لقاء مع مجموعة من المحسنين ومسؤولي المؤسسات الخيرية في مأدبة إفطار، الى فرض عدة عقود من القهر والحرمان على الشعب الفلسطيني المظلوم ، مستنكرا الجرائم التي ارتكبها الصهاينة في الآونة الأخيرة في الأراضي المحتلة ، بما في ذلك الاعتداء الإجرامي على المتطفين والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، والهجمات الأخيرة على الشعب الفلسطيني في غزة ، وقال: على المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا دعمهم للمظلومين والوقوف ضد المحتلين في يوم القدس هذا العام.