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السيد رئيسي: على مسلمي العالم أن يظهروا في يوم القدس وقوفهم ضد الاحتلال والظالمين

السيد رئيسي: على مسلمي العالم أن يظهروا في يوم القدس وقوفهم ضد الاحتلال والظالمين
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس الجمورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي بالجرائم الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الاعتداء الإجرامي على المعتكفين في المسجد الأقصى، داعيا المسلمين إظهار دعمهم للشعب الفلسطين المظلوم في يوم القدس العالمي.

العالم - ايران

واشاؤ آية الله رئيسي مساء الخميس في لقاء مع مجموعة من المحسنين ومسؤولي المؤسسات الخيرية في مأدبة إفطار، الى فرض عدة عقود من القهر والحرمان على الشعب الفلسطيني المظلوم ، مستنكرا الجرائم التي ارتكبها الصهاينة في الآونة الأخيرة في الأراضي المحتلة ، بما في ذلك الاعتداء الإجرامي على المتطفين والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، والهجمات الأخيرة على الشعب الفلسطيني في غزة ، وقال: على المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا دعمهم للمظلومين والوقوف ضد المحتلين في يوم القدس هذا العام.

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