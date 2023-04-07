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الأسبوع المقبل ...

وفد سعودي عماني يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم

وفد سعودي عماني يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة رويترز عن مصدرين بأن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم.

العالم - اليمن

يتبع...

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