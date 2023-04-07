الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: إطلاق 4 مقذوفات صاروخية من غزة باتجاه كيسوفيم تزامناً مع تواجد نتنياهو في غلاف غزة لتقييم الوضع

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلق 'زيلينسكي جديد' لتركيا.. خطة امريكية لنشوب صدام بين تركيا وروسيا

الشيخ قاسم: هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله

إنقاذ 10 نزلاء من حادث حريق بأحد فنادق النجف الاشرف

مصر تحذر من التصعيد المتسارع والخطير فى المنطقة

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي وتعتبر القدس خطا أحمر

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان وغزة