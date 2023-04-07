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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رويترز: وفد سعودي-عماني يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم
إذاعة جيش الاحتلال: الجيش يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية بعد ورود إنذارات من "الشاباك" حول عمليات فلسطينية متوقعة في الأيام المقبلة
نتنياهو لسكان غلاف غزة : يجب أن نكون مستعدين لأيام صعبة قريبا
الإعلام العبري: إطلاق 4 مقذوفات صاروخية من غزة باتجاه كيسوفيم تزامناً مع تواجد نتنياهو في غلاف غزة لتقييم الوضع
الإعلام العبري: إطلاق 4 مقذوفات صاروخية من غزة باتجاه كيسوفيم تزامناً مع تواجد نتنياهو في غلاف غزة لتقييم الوضع
القناة 12 الإسرائيلية: المستوطنون في مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان يبدأون في الدخول الى الملاجئ
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان
الخارجية الأمريكية تندد بالرد الصاروخي من لبنان وغزة على اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي
سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: سنقرر مكان وزمان الرد على القصف الصاروخي من جنوب لبنان
منظمة التعاون الإسلامي تعقد السبت المقبل اجتماعا استثنائيا في جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني
الإعلام العبري: إطلاق 4 مقذوفات صاروخية من غزة باتجاه كيسوفيم تزامناً مع تواجد نتنياهو في غلاف غزة لتقييم الوضع
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش
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