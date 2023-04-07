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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

توجهات الاحتلال بين التصعيد والتهدئة ونظام عالمي جديد.. شرط روسي للتفاوض حول أوكرانيا

توجهات الاحتلال بين التصعيد والتهدئة ونظام عالمي جديد.. شرط روسي للتفاوض حول أوكرانيا
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملف الاول لهذه الليلة.. تحد صعب تواجهه حكومة الإحتلال الإسرائيلي بعد امتحان الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من جنوب لبنان.

ويجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام ضرورة الرد على الصواريخ لإخفاء ضعفه ولفت النظر عن مشاكله الداخلية، بينما يواجه تحذيرات جدية من فتح المعركة على مصراعيها في ظل امتلاك فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين للكلمة الفصل في أي مواجهة مفتوحة بين الطرفين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... أعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام 'نظام عالمي جديد' لا يخضع لهيمنة الولايات المتحدة.

وقال لافروف إن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية لافتا الى انها مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد.ويكثر الحديث عن نظام عالمي جديد يضع حدا للهيمنة الاميركية ويكون له دور فاعل في رسم السياسات في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. توجهات الاحتلال بين التصعيد والتهدئة ونظام عالمي جديد.. شرط روسي للتفاوض حول أوكرانيا