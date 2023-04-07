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الإعلام العبري: "بدء مظاهرات للمستوطنات على مفترقات الطرق احتجاجا على تدهور الأوضاع الأمنية بعد عملية الغور"

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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