الإمارات تدعو نتنياهو إلى تجنب التصعيد

العالم- الإمارات

وأكدت الإمارات أن ذلك يعد النهج الأنسب والأمثل لمستقبل زاهر لشعوب المنطقة.

هذا وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصهيوني أنه "يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية" حسب قوله.

جاء ذلك عقب ليلة من المداولات الأمنية التي جرت خلال الليلة الماضية في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي إنه "بناء على تقييم الوضع قمنا بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة"حسب قوله.