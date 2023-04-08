فريق فني سعودي يبحث في طهران آليات إعادة إفتتاح الممثليات السعودية

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وبحث الفريق السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم مع المدير العام لقسم المراسم في الخارجية الإيرانية مهدي هنردوست الاجراءات اللازمة و التسهيلات لافتتاح الممثليات السعودية فيما أعرب المسؤول الايراني عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

خطوات هي ثمار سلسلة لقاءات واتفاق بين وزيري الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الصينية بكين قبل ايام توج ببيان مشترك أكد على متابعة تنفيذ الاتفاق لتعزيز الثقة المتبادلة وفتح مجالات التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

البيان المشترك اعلن عن بدء مرحلة ترتيبات إعادة فتح السفارتين واستئناف العلاقات الدبلوماسية ومواصلة التنسيق بين الوفود الفنية بين البلدين لاستئناف الرحلات الجوية والزيارات المبتادلة وتسهيل منح التاشيرات لمواطني البلدين وتفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بينهما، ومنها اتفاقية التعاون والامني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم بالاضافة الى الثقافة والرياضة والشباب.

اتفاق رحبت به دول المنطقة وخارجها رغم تحفظ اميركي وغضب اسرائيلي، الاتفاق الذي وصف بالاستراتيجي والهام أسست له محادثات استمرت لستة أيام شارك فيها كل من امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ونظيره السعودي مساعد العيبان برعاية صينية لتنهي قطيعة بين البلدين امتدت لسبع سنوات

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