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آخر تفاصيل اغتيال الاحتلال لشابين فلسطينيين بالضفة الغربية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد فارس الصرفندي مراسل العالم من رام الله، بانه ما بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه استهدف 3 فلسطينيين كانوا يقتربون من السياج الفاصل ما بين بلدة دير الحطب ومستوطنة الون موريه القريبة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه خلال عملية الاستهداف استشهد شابان فلسطينيان واصيب ثالث نقل الى احد المشافي الاسرائيلية.

ولفت مراسلنا الى ان جيش الكيان وعبر الناطق بلسانه، قال ان الشبان الثلاثة كانوا يقومون بعملية تسلل نحو مستوطنة الون موريه شرق مدينة نابلس وكان الهدف على ما يبدو تنفيذ عملية عسكرية في داخل المستوطنة عندما اكتشفتهم اجهزة الانذار المبكر التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي حول المستوطنات.

ونوه مراسلنا الى أن جيش الكيان وامن المستوطنة تعاملوا مع الشبان الثلاثة مما ادى لاستشهاد اثنين واصابة الثالث بجراح.

وكان قد استشهد فلسطينيان اليوم، وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على ثلاثة شبان فلسطينيين في قرية دير الحطب شرق نابلس، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة الثالث، فيما منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى المكان.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 100 شهيد بينهم 18 طفلاً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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