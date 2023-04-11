استشهاد وجرح فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة نابلس

العالم - خاص بالعالم

هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال قرب قرية دير الحطب في وقت منعت فيه قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من الوصول الى المصابين في دير الحطب.



وعلى ضوء التطورات الحاصلة، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة أن تهديدات الاحتلال ستقابل بتصعيد المقاومة، وشددت على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى مهما كانت التضحيات . ولمناسبة يوم القدس العالمي دعت الفصائل أبناء الأمة ليكونوا سدا منيعا بوجه المؤامرات والمخططات.



كما حذّر القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان الكيان الإسرائيلي من تداعيات اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وقال إن المقاومة سترد بالتأكيد.



وضمن مسلسل اعتداءاتها المتواصلة اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، وأدوا جولات استفزازية، ورقصات تلمودية في باحاته، ما أثار غضب الفلسطينيين، وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد المصلين الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات، وفرضت قيودا مشددة على دخول الأقصى. يأتي هذا وسط دعوات فلسطينية للاعتكاف داخل المسجد.



في المواقف، أعتبر السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني ان تطورات المشهد الفلسطيني تؤكد مدى تخبط وارباك الاحتلال الاسرائيلي وشدد على ان ايران هي دائما الى جانب القضية الفلسطينية وتدعمها بكل المجالات وأن يوم القدس العالمي هو فرصة لاعادة التأكيد على أهمية هذه القضية.

ويقول متابعون ان الاوضاع الميدانية قد تتجه الى مزيد من المواجهات مع اصرار المستوطنين اقامة صلواتهم التلمودية الاستفزازية وقرار المقدسيين مواجهة تلك الاعتداءات.



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