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الناطق باسم حركة حماس: عملية تل أبيب تدل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الإحتلال

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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