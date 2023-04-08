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شاهد بالفيديو.. مظاهرات ضد 'اسرائيل' في لندن

إستطلاع غالوب: شكوك الدول الإسلامية حول دوافع أمريكا المزعومة في المنطقة

أنصار الله: الهدنة مع السعودية ستتم قبل عيد الفطر

مصرع 46 مدنيا على الأقل إثر هجوم لمسلحين في نيجيريا

الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين في ريف اللاذقية

بالفيديو.. المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع فلسطين والأقصى