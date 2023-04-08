شاهد.. عملية دهس واطلاق نار فلسطينية في تل أبيب

العالم - فلسطين

واستشهد المنفذ بعد ما اطلقت قوات الاحتلال النار عليه وهذا هو الهجوم الدامي الثاني الذي يقع الجمعة بعد مقتل شقيقتين إسرائيليتين بإطلق النار على سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام الكيان أن المنفذ هو يوسف أبو جابر من قرية كفر قاسم بالداخل الفلسطيني.

وأكدت الأنباء أن سائحاً إيطالياً قتل في العملية بينما الجرحى هم من مجموعة سياح إيطاليين وبريطانيين.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو قال أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أصدر تعليمات للشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية أن قائد قوات حرس الحدود أمر باستدعاء أربع وحدات بالإضافة إلى ست وحدات تعمل حاليا.

وعقد نتنياهو خلال الساعات الماضية عدداً من الاجتماعات الأمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بالنظر لحالة التصعيد الأمني الكبير بعد عمليتي تل أبيب والأغوار.

واعتبرت المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب رداً على جرائم "إسرائيل" بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين حيث أكدت حركة حماس أن العملية التي نفذها أحد أبناء الشعب الفلسطيني في تل أبيب، تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية ضد المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمعتكفين فيه، واستمرار جرائم المتطرفين الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية بحق المواطنين.

من جهته اعتبر الناطق باسم حركة 'الجهاد الإسلامي' طارق عز الدين، أن العملية في تل أبيب 'ضربة قوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية في كيان الاحتلال، وتثبت يد المقاومة الطويلة التي تصل إلى العمق الصهيوني وترد على عدوانه الأخير في كل الساحات.