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خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر..

العامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الإرهابي

العامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الإرهابي
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

اوضح رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان منظمة بدر كان لها دوراً في إسقاط النظام البائد فيما شدد بعدم السماح بالعودة إلى الوراء.

العالم-العراق

وقال العامري، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر، إن "منظمة بدر كان لها دور في إسقاط النظام البائد"، مؤكداً أن "فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الإرهابي، وبفضلها حققنا النصر".

وأضاف: "يجب علينا أن لا نسمح بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح بالعودة إلى الجرائم التي ارتكبها النظام المباد"، مؤكداً "ضرورة معالجة الاخطاء ومكاشفة الشعب العراقي والاستماع إليه بعيدا عن التضليل الإعلامي".

وشدد على "ضرورة محاربة الفساد الذي تغلل في مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن التطبيل الإعلامي"، مؤكداً أن "محاربة الفساد من الأبواب المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع المرجعية العليا".

وتابع: "نحتاج إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة معوقات الاستثمار المختلفة، ويجب إكمال ميناء الفاو الكبير لما له من أهمية اقتصادية للعراق"، مؤكداً "ضرورة تعزيز موارد الدولة غير النفطية من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة وقطاع النفط".

وأردف بالقول: "نحتاج إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي، ويجب تشريع قانون الضمان الاجتماعي".

وبشأن اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، قال العامري: "نستنكر صمت المنظمات الدولية حيال الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني".

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خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر.. العامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الإرهابي