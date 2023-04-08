الصين تجري مناورات عسكرية تحذيراً لأمريكا وتايوان

العالم - أسيا

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات 'السيف الحاد المتحد' ستستمر من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وأن الهدف من التدريبات العسكرية التي تستمر ثلاثة أيام هو 'الاستعداد القتالي' في مضيق تايوان وسط توتر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي کيفن ماک کارثي.

وأضافت القيادة في بيان مقتضب أن الصين ستسير 'دوريات استعداد للقتال' وتجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.

وأضاف البيان أن هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية.

بدورها، نددت تايوان بمثل هذه الإجراءات 'غير الرشيدة'، مؤكدة أنها ستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة، إثر رصدها 42 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان صباح اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع في تايبه إن التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفة أن الصين استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

بدورها، صرحت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السبت أن الجزيرة تواجه 'توسعا استبداديا مستمرا' بسبب مناورات الصين.

وقالت تساي إينغ وين:"واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة، وسنواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية".

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة أن الصين فرضت مزيداً من العقوبات على سفيرة تايوان الفعلية لدى الولايات المتحدة شاو بي-كيم ومنعتها وأفراد أسرتها من دخول البر الرئيسي وهونج كونج ومكاو. وبموجب العقوبات التي أعلنها مكتب شؤون تايوان في الصين، يُحظر على المستثمرين والشركات المرتبطة بشاو أيضاً التعاون مع المنظمات والأفراد من البر الرئيسي.