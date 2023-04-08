الجالية العراقية تستضيف الايرانيين علی مائدة بطول1000متر

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شهد حي دولة آباد جنوب العاصمة الايرانية طهران، مراسم فرحة وابتهاج بمولد الإمام حسن بن علي عليهما السلام، وقدم المشرفون علی الحفل، مائدة اطلق عليها اسم "مائدة كريم أهل البيت (عليهم السلام)"، على طول الف متر من شارع القدس حيث اجتمع على هذه المائدة جميع الشرائح من ايرانيين وعراقيين مايثبت مودة وترابط الشعبين.

وقال أحد المشرفين علی تقديم المائدة:"هذه المائدة اقيمت بمناسبة ميلاد الامام الحسن المجتبی بمشارکة جميع المواکب الحسينية في دولة آباد شارع قدس، ونطلب من الله تعالی ان يوفقنا لاقامة هذه المائدة في کل عام".

حي دولة آباد الذي يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران يسكن فيه العراقييون الذين اختاروه ملجأ لهم ومركزاً لتجمعهم، لكن ومع مرور الزمن الكثير عن هجرتهم من الوطن لن ينسوا ثقافتهم وهويتهم و على رأسها الكرم العراقي فهم يبادرون بهذه المادبة الرمضانية بتوجيه دعوة لجميع الصائمين.

وقال أحد القائمين علی تقديم المائدة:"الکرم العراقي مشهود له من قبل الجميع والکل قد رآه في الزيارة الاربعينية، وهذه المائدة نموذج صغير من کرم العراقيين".

تتميز موائد الإفطار الجماعي في شهر رمضان الكريم بطابعها الخاص لما لها من قيم إيمانية واجتماعية، كما أنها تعدّ تقليداً سنوياً و أحد المشاهد المميزة في هذا الشهر الفضيل، وفرصة لتجمع الصائمين على مائدة واحدة في مظهر اجتماعي فريد من نوعه.

المائدة الرمضانية هذه، مدتها وقدتمها المواكب الحسينية للجالية العراقية في ايران، والهدف منها ايجاد المحبة والمودة بين الصائمين المجمتمعين عليها.