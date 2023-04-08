شاهد.. نشطاء البحارنة يشتطادون غضباً ما فعله العدو بالمعتكفين بالاقصى

المسجد الاقصى كان الخبر بل كان الحدث الابرز الذي استحوذ وطغى على كافة الاخبار في وكالات الانباء العالمية، لماذا؟ لان كيان العدو الصهيوني في الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك المعروف بالتسامح، هذا الشعار والتعايش الذي استغلته بعض الدول المطبعة وعقدت اتفاقياتها الامنية تحت هذه العناوين البراقة.

كيان العدو الصهيوني ومنذ الاربعاء الماضي، تكررت اقتحاماته لباحات المسجد الاقصى، اعتدى على المصلين والمعتكفين في هذا الشهر الكريم بدم بارد.

وبطبيعة الحال، نشطاء البحارنة في كافة المنصات الرقمية تداولوا مقاطع فيديو وتفاعلوا بشكل كبير على هذه الجريمة الصهيونية على المسجد الاقصى في هذا الشهر الكريم.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع نشطاء البحارنة..