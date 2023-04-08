ليبيا.. '5+5' تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات وتبادل المحتجزين

العالم - ليبيا

وعقد الاجتماع مساء أمس الجمعة في بنغازي بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي، بهدف "تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023) والقبول بنتائجها من كافة الأطراف"، حسبما جاء في بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا على موقعها الألكتروني.

ودعت أطراف الاجتماع لـ"دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، حسبما جاء في بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا على موقعها الألكتروني.

كما اتفق المجتمعون على "البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا".

وأشار البيان أيضا إلى "تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت"، كما أعرب المجتمعون عن تقديرهم "لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية".

وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها بجنوب ليبيا، وفق البيان.