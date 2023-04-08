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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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بعثة لبنان في الأمم المتحدة تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمناطق جنوبي البلاد
الرئيس السوري بشار الأسد يمنح السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة تكريماً لجهوده بتطوير العلاقات الثنائية
امير عبداللهيان يحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني ضد امن وتطور المنطقة ويؤكد ان الاعداء هم المستفيدون الوحيدون من خلافات الدول الاقليمية
وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار وسيادة ووحدة اراضي البلدين
البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يحذر الكيان الإسرائيلي من إثارة مواجهة دينية لا تحمد عقباها
عبدالسلام: سنعمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا وهناك وعود أن تتم العملية في الشهر الكريم
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: من مطالبنا العادلة خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: نؤكد على مطالبنا العادلة وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وتام وصرف مرتبات جميع الموظفين
قائد حرس الثورة اللواء سلامي: الكيان الصهيوني يقوم باختلاق الازمات للخروج من مستنقع الانتفاضة والمقاومة في الضفة لكنه لن يحقق اي نتيجة
الناطق باسم حركة حماس: عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال
قائد حرس الثورة اللواء سلامي: الكيان الصهيوني يقوم باختلاق الازمات للخروج من مستنقع الانتفاضة والمقاومة في الضفة لكنه لن يحقق اي نتيجة
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.