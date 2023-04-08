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عبدالسلام: سنعمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا وهناك وعود أن تتم العملية في الشهر الكريم

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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