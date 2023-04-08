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الرئيس السوري يمنح السفير الإيراني بدمشق وسام الاستحقاق السوري

الرئيس السوري يمنح السفير الإيراني بدمشق وسام الاستحقاق السوري
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

منح الرئيس السوری بشار الأسد السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تكريماً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الإيرانية ولتفانيه في أداء مهامه سفيراً لبلاده في سوريا.

العالم - سوریا

وقلده الوسام معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان.

يتبع…

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