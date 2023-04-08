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رئيس أركان الجيش الجزائري: أوكلت لسلاح الدرك مهام حساسة كثيرة

رئيس أركان الجيش الجزائري: أوكلت لسلاح الدرك مهام حساسة كثيرة
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أنه أوكل لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة كثيرة.

العالم - الجزائر

وذكر الفريق في كلمة توجيهية على هامش زيارة عمل وتفتيش قام بها السبت إلى قيادة الدرك الوطني: "أوكلت لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة كثيرة.. من أهمها حفظ الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل ومحاربة الجريمة المنظمة" حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضاف الفريق أول أن سلاح الدرك الوطني بلغ في مهامه أشواطا بعيدة لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية.

وأشار إلى أنه تضاف إلى تلك المهام، مهام حماية الحدود البرية ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطني على غرار الهجرة غير الشرعية ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.

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