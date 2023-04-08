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مراسل العالم: مصدر سياسي يمني يعلن وصول وفد سعودي إلى صنعاء لبحث ملف التهدئة مع الجانب اليمني بمشاركة المسؤوليين العُمانيين

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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