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لجنة شئون الأسرى في صنعاء: استقبلنا اليوم 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقت سابق

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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