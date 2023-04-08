العميد تنكسيري يعلن عن اجراء مناورات للتعبئة البحرية في شمال وجنوب البلاد 

العالم - ايران

وبحسب العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري، قال العميد تنكسيري: دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة ، ستقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس القادم في تمام الساعة 15:30 بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم في سواحل شمال وجنوب البلاد .

وأضاف ان هذا الاستعراض البحري الشعبي سيقام على شواطئ بحر قزوين والخليج الفارسي بمشاركة أكثر من 3000 عوامة وزورق دعما للمثل العليا وانتفاضة الشعب الفلسطيني المضطهد.