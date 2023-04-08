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دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني؛

العميد تنكسيري يعلن عن اجراء مناورات للتعبئة البحرية في شمال وجنوب البلاد 

العميد تنكسيري يعلن عن اجراء مناورات للتعبئة البحرية في شمال وجنوب البلاد 
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد على رضا تنكسيري عن اجراء مناورات للتعبئة الشعبية البحرية، يوم الخميس بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم في شمال وجنوب البلاد ، دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني.

العالم - ايران

وبحسب العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري، قال العميد تنكسيري: دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة ، ستقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس القادم في تمام الساعة 15:30 بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم في سواحل شمال وجنوب البلاد .

وأضاف ان هذا الاستعراض البحري الشعبي سيقام على شواطئ بحر قزوين والخليج الفارسي بمشاركة أكثر من 3000 عوامة وزورق دعما للمثل العليا وانتفاضة الشعب الفلسطيني المضطهد.

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دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني؛ العميد تنكسيري يعلن عن اجراء مناورات للتعبئة البحرية في شمال وجنوب البلاد 