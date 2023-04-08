العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة بجنوب لبنان

العالم - لبنان



وأعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر أن وحدة من الجيش عثرت في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.

يذكر أطلق يوم الخميس من الجنوب اللبناني عدد من الصواريخ باتجاه الجليل الغربي، مما أدى الى خسائر في المستوطنات و رد الكيان الصهيوني بقصف بعض المناطق الجنوبية.

و في السياق قدمت بعثة لبنان في الأمم المتحدة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على العدوان الصهيوني فجر الجمعة على مناطق مفتوحة في محيط القليلة وسهل رأس العين ومخيم الرشيدية في قضاء صور جنوب لبنان.