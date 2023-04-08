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شاهد.. تفاعل واسع مع معتمر يطوف بوالدته حول الكعبة المشرفة

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر معتمراً يحمل والدته بصحن الكعبة المشرفة ويساعدها في الطواف.

العالم - السعودية

وحقق الفيديو المتداول انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل، وسط إشادة بحمل الراجل لوالدته خلال أدائهما مناسك العمرة.

ويظهر بمقطع فيديو معتمر يحمل والدته المسنة ويطوف بها بصحن الكعبة، وسط زحام المعتمرين.

وكتب عبد الله بن مبارك تعليقاً على الفيديو المتداول بأنه يظهر "فرحة الأمل الجميلة، وبر ابنها".

وكتبت سارة الزهراني على مقطع الفيديو قائلة: "هذه الأشياء أتمنى تصويرها بكثرة".

واعتبرت أماني المسماري أن "مشهد حمل المعتمر لوالدته والطواف بها حول الكعبة المشرفة يظهر بر الوالد بأمه".

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد كشف، في بداية أبريل الجاري، عن أن أكثر من 7 ملايين معتمر أدوا مناسك العمرة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

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شاهد.. تفاعل واسع مع معتمر يطوف بوالدته حول الكعبة المشرفة

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