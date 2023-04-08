السوداني و بارزاني: الاستمرار في اتخاذ الحوار لحل جميع الإشكالات

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وأقام السوداني مأدبة إفطار على شرف رئيس منطقة كردستان العراق والوفد المرافق له، لافتا إلى، أنه جرى خلال اللقاء التباحث في أهم المواضيع والملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للعراقيين جميعاً.

وأضاف، أنه تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحل جميع الإشكالات، وأن يكون الدستور الحاكم في هذا الحوار، وهو ما تحقق من خلال الاتفاق النفطي الأخير بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق، الذي يمثل تطوراً مهماً وتقدماً في حل المشاكل التي تراكمت بلا حلول جذرية، تأخذ بعين الاهتمام المصالح العامة لجميع مكونات الشعب العراقي.