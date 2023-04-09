أجواء إيجابية في اليمن تشير إلى قرب التوصل لاتفاق هدنة دائم

العالم - خاص بالعالم

حراك دبلوماسي وسياسي جديد تشهده صنعاء مع تواصل اللقاءات المكثفة لمسؤوليها مع الوفدين السعودي والعماني لهدف استكمال المباحثات حول تبادل الأسرى واتفاق هدنة مطولة وموسعة المزايا، ولمناقشة مطالب القيادات اليمنية المتمثلة في إيقاف العدوان ورفع الحصار كلياً، وصرف مرتبات موظفي الدولة، إلى جانب خروج القوات الأجنبية، ودفع التعويضات وإعادة الإعمار.

الزيارات الخليجية لصنعاء يُتوقع أن يعقبها إعلان اتفاق تهدئة بين صنعاء والرياض برعاية عُمانية -وفق معلومات- تتحدث أيضاً عن أجواء إيجابية تسود المباحثات الجارية وعن توافقات مُرضية لكل الأطراف على مجموعة من الملفات الأساسية التي كانت محل خلاف خلال الأشهر الماضية، منها معالجات وإجراءات انسانية واقتصادية مهمة من شأنها أن تمّهدَ لاتفاق سلام شامل.

وتمثل زيارة المسؤولين السعوديين والعُمانيين إلى صنعاء -برأي كثيرين- مؤشراً على التقدم المحرز في المحادثات المتعلقة بالملف اليمني، خاصة أنها تأتي بعد مشاورات وصفت بالإيجابية شهدتها مؤخراً مسقط، ولقاء في الرياض لمسؤوليها مع الاطراف اليمنية الموالية لها لإبلاغهم بقرار إنهاء الحرب على اليمن وإغلاق هذا الملف بالكامل.

وفيما تترقب الأوساط اليمنية نتائج اجتماعات الوفود الخليجية بصنعاء، تذهب كل التوقعات أن انفراجة قريبة ربما يشهدها الملف اليمني بعد 8 سنوات قاسية، إذا لم تعترض التعقيدات مجدداً طريق التفاهمات الأخيرة.

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