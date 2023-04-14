العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن تلك المسيرات تشهد حضورا جماهيريا واسعا في يوم القدس العالمي وتم التوافد على الساحات بعد صلاة الجمعة ما يدل هذا التوافد على التفاعل الشعبي مع يوم القدس العالمي

ورفع المتظاهرون أعلاما لفلسطين واليمن، ولافتات حملت شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي،

وتحت شعار "الضفة درع القدس" وانتصاراً للقدس المحتلة في يومها العالمي، وتجديداً للعهد والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لكيان العدو الصهيوني والتصدي لجرائمه ومؤامراته التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسلمين.. تحيي اليمن مع سائر الدول العربية والإسلامية ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات من قبل كيان العدو الصهيوني ومحاولاته لتهويد المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على وحدة ساحات المقاومة والاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

دعا قائد حركة انصار الله في اليمن , السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أبناء البلاد إلى الخروج بحضور جماهيري كبير في يوم القدس العالمي، مشدداً بأن الشعب اليمني سيؤكد في هذا اليوم استعداده لخوض أي معركة حاسمة ضد العدو الصهيوني الزائل حتماً.

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