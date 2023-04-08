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مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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استشهاد الشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في عزون بقلقيلية

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